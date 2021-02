Reprodução Getty/Instagram, DR

Lídia Franco tem estado em destaque esta semana depois de ter acusado o ator norte-americano Adam Driver de uma alegada agressão, durante as gravações do filme O Homem Que Matou Dom Quixote, em 2018. “Agrediu-me, sim, na cena, mas não tinha nada a ver com a cena”, afirmou, no programa Era o Que Faltava, da rádio Comercial, descrevendo o episódio como uma “agressão camuflada com uma cadeira”.

Entretanto, esta quarta-feira, 3 de fevereiro, num comunicado à NiT, Lídia Franco explicou que não se tratou de uma agressão, mas sim de um "mal-entendido".

"As nossas personagens, no filme ‘O Homem que Matou Dom Quixote’, tinham de estar fisicamente próximas”, referiu a atriz. “Considerei o comportamento do ator pouco delicado porque na preparação de uma cena não teve o cuidado que julgo deveria ter tido. As nossas personagens tinham que estar fisicamente próximas e, cada vez que ele se levantava com o grande ímpeto da personagem para fazer o resto da cena, a cadeira onde estava sentado tocava-me com uma certa força, o que me incomodou.”, declarou.

Lídia Franco destacou ainda o seu incómodo visível com a situação, e que mesmo assim "o ator mostrou-se aparentemente indiferente, insistindo no mesmo comportamento”. Desta forma, a atriz afirmou que se tratou apenas de um desabafo, "sem qualquer intenção de o prejudicar”. “Não foi uma agressão, nem nunca senti ou reportei que fosse essa a intenção do ator. Lamento todo o mal-entendido”, completou.