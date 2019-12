Adam Driver é umas das apostas mais seguras na corrida para o óscar de melhor ator. Driver, antigo fuzileiro naval, tem estado a promover o filme Marriage Story e, por isso, desbobra-se em inúmeras entrevistas, mas nem todas correram bem.

O Daily Beast revela que o ator saiu a meio de uma entrevista ao podcast Fresh Air e nunca mais voltou. Terry Gross, apresentadora do formato, terá insistido em tocar na rádio uma cena do filme em que o ator canta (e que se tem tornado muito popular nas redes sociais, desde que estreou este mês na Netflix). Driver não se mostrou confortável e Terry Gross sugeriu que, então, removesse os auscultadores e proseguisse com a entrevista de seguida. O ator saiu do estúdio e não regressou.

A mesma publicação revela que Adam Driver manifestou por várias vezes a sua aversão ao ver ou ouvir uma performance sua. "Não percebemos porque ele saiu. Estamos desapontados por não te proporcionado uma nova entrevista aos nossos ouvintes", disse o produtor executivo do podcast.

Ironicamente, numa entrevista que o ator deu ao mesmo apresentador, em 2015, Adam Driver explicou a razão de não gostar de se ver representar. "Sim, eu já me vi ou escutei antes, e sempre odeio depois. E gostava sempre de voltar a atrás e poder mudar algumas coisas, mas não posso. Também acho que tenho uma tendência a tentar melhorar as coisas ou enlouquecer a mim e às pessoas à minha volta com isso", confessou.