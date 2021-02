É a capa da Vogue britânica de março, mas excertos da entrevista e fotos da produção fotográfica já foram libertados. Angelina Jolie, que falou pela primeira vez sobre Brad Pitt, desvendou ligeiramente como é viver com os seus seis filhos durante a quarentena.

A atriz, que comprou uma enorme mansão para os filhos estarem perto de Brad Pitt, conta que está melhor no seu papel de dona de casa, mas que essa a realidade não lhe assenta na perfeição.

“Nunca gostei de estar parada. Apesar de sempre me ter imaginado com muitos filhos, via-me, por exemplo, a viajar com eles por algum lugar, como uma selva. Nunca imaginei a maternidade no sentido real e tradicional", começa por dizer sobre a vida com Maddox, de 19 anos, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e dos gémeos Knox e Vivienne, de 12.

"Sinto que estou em falta para com as qualidades necessárias para se ser uma boa dona de casa. Estou a dar conta do recado porque as crianças são bem resilientes e ajudam-me, mas não sou boa nesse papel”, sublinhando a equipa são os seus filhos.

Numa das novas imagens divulgadas pela Vogue é possível ver Jolie a tratar do cabelo do filho mais velho, Maddox, numa imagem que podes espreitar acima.

