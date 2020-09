Amigas desde os 18 anos e sempre presentes na vida pessoal uma da outra, Rita Blanco e Alexandra Lencastre estiveram afastadas nos últimos 10 anos. Esta terça-feira, dia 29, as atrizes reencontraram-se no programa Casa Feliz e vão ser as protagonistas da nova novela da SIC.

"É como nos casais, não deixa de se gostar de um dia para o outro. Sempre gostei muito da Alexandra, nunca deixei de gostar", sublinhou Rita Blanco sem adiantar os motivos do afastamento .

»» ALEXANDRA LENCASTRE REVELA PERDA DE UM FILHO: "FEZ-ME FALTA TODA A VIDA"

Numa conversa de uma cumplicidade visível, as atrizes falaram sobre a amizade com muito humor à mistura. "Sabe-me muito bem estar aqui com ela. Temos uma dor próxima, entendemos muito bem a fragilidade uma da outra", adiantou Rita Blanco, perante a emoção de Alexandra Lencastre.

Ambas vão ser as protagonistas da nova novela da SIC e o verdadeiro reencontro aconteceu quando Rita Blanco, com um grupo de amigos, assistiu a uma peça onde Alexandra Lencastre integrava o elenco. A filha, Alice, não deixou que a mãe saísse do teatro sem cumprimentar 'a tia Alexandra'. E assim foi. Rita Blanco entrou nos bastidores e Alexandra Lencastre não aguentou as lágrimas.

Reprodução Instagram, DR