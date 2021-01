Kristen Stewart vai interpretar a Princesa da Diana no filme Spencer. Esta quarta-feira, dia 27, foi partilhada a primeira imagem da atriz no seu novo papel.

O filme vai focar-se em três dias da vida de Diana e cobre a realidade após o divórcio de príncipe Carlos em 1992. O projeto vai ser realizado por Pablo Larraín responsável por Jackie, um filme sobre Jacqueline Kennedy interpretada por Natalie Portman que recebeu três nomeações aos Óscares.

Shoebox Films/Reprodução

As gravações começam na Alemanha com Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris, antes das filmagens no Reino Unido.

Também na quarta temporada série da Netflix sobre a família real britânica – The Crown – a 'princesa do povo' foi retratada pela atriz britânica Emma Corrin.