Robert Pattinson e Kristen Stewart formaram um dos casais mais mediáticos de Hollywood, mas a relação viria a terminar em 2012, após terem vindo a público imagens em que a atriz surgia em clima de grande cumplicidade com o realizador, Rupert Sanders.

Entretanto, sete anos depois, Kristen admite a traição a Robert Pattinson e esclarece o envolvimento com o realizador de cinema. Em declarações ao programa de rádio de Howard Stern, a atriz garantiu que o relacionamento com Sanders nunca passou de "beijos e abraços" e sublinhou que não existiu envolvimento sexual: "Não, não dormi com ele. Bem, mas quem ia acreditar em mim?", contou.

Recorde-se que na altura, Kristen Stewart estava a gravar o filme A Branca de Neve e o Caçador, realizado por Sanders. Devido à polémica, a atriz não foi convidada a participar na sequela da película, em 2016.

"Eu pensei que podíamos ter feito um ótimo segundo [filme], e podíamos ter feito isso de uma maneira funcional e saudável. No final, não fizemos. Isto porque eu fiz outras coisas [...] Foi estranho", frisou