Getty Images

Kristen Stewart prepara-se para abraçar um dos maiores desafios da sua carreira. A atriz, de 30 anos, vai dar vida à princesa Diana no cinema. A notícia é avançada pelo site Deadline, que dá conta que Kristen Stewart foi escolhida para protagonizar o filme Spencer, que irá retratar a vida da princesa do povo no início da década de 1990.

"Ela é uma das melhores atrizes hoje em dia. Para fazer este filme bem, precisávamos de mistério. A Kristen pode ser muitas coisas, misteriosa, frágil e também muito forte, que é o que precisamos", afirmou o realizador da trama, Pablo Larraín.

"A Kristen vai fazer um papel intrigante e espetacular ao mesmo tempo. Ela é uma força da natureza", frisou.

A atriz - que protagonizou a saga Crepúsculo – sucede assim a Naomi Watts que deu vida à ex-mulher do príncipe Carlos no filme Diana, em 2013. Também na quarta temporada série da Netflix sobre a família real britânica – The Crown – a princesa do povo irá ser retrata, mas pela atriz britânica Emma Corrin.