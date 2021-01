Parece que Donald Trump não está a ser bem recebido pelos seus vizinhos na cidade de Palm Beach, na Flórida, após a tomada de posse de Joe Biden. De acordo com a TMZ foram vistos dois aviões a sobrevoar o clube privado do empresário, Mar-a-Lago, ou Casa Branca de Inverno, com faixas com duras mensagens.

No vídeo acima, partilhado no Twitter, mostra um dos aviões a passar com a seguinte frase: "Trump pior presidente da história". O episódio aconteceu sob os olhos atentos das pessoas numa praia em Palm Beach que riem.

Entretanto, chegou às redes sociais uma fotografia de um avião com outra mensagem. "Trump seu perdedor patético volta para Moscovo", lê-se, uma referência à suposta interferência da inteligência russa nas eleições vencidas por Trump em 2016.