Jason Merritt/TERM

Este domingo, dia 10 de janeiro, Arnold Schwarzenegger partilhou, na sua conta oficial do Instagram, um vídeo onde tece duras críticas a Donald Trump.

Num vídeo de sete minutos, o antigo governador da Califórnia ataca a extrema-direita e os seus seguidores, na sequência do ataque ao Capitólio.

"Sou um imigrante neste país. Sei o que foi a Noite de Cristal, levada a cabo pelo equivalente nazi aos Proud Boys. Foi isso que aconteceu na quarta-feira", começa por dizer.

“Cresci nas ruínas de um país que sofreu a perda da sua democracia. Nasci em 1947, dois anos depois da Segunda Guerra Mundial. Cresci rodeado por homens destroçados, a afogar no álcool a culpa que sentiam pela sua participação no regime mais maléfico da história. Nunca contei isto em público mas, quando era novo, o meu pai chegava bêbado a casa, gritava, batia-me, e à minha mãe. Não o culpava, porque os vizinhos faziam o mesmo. Sofriam de dores físicas e psicológicas, causadas pelo que viram ou fizeram. E tudo começou com mentiras e intolerância", revelou ainda.

"O presidente Trump é um líder falhado. Entrará para a história como o pior presidente de sempre. A coisa boa é que em breve será tão irrelevante quanto um tweet antigo", continuou.

Na caixa de comentários foram muitos os elogios ao discurso de Arnold. Espreite o vídeo em baixo.