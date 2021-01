BG004/Bauer-Griffin

Ben Affleck e Ana de Armas decidiram seguir caminhos separados após quase um ano de namoro. De acordo com a People foi a atriz que terminou o relacionamento.

"Ela terminou. O relacionamento deles era complicado. Ana não quer morar em Los Angeles e Ben precisa, obviamente, porque os filhos mora em Los Angeles", contou uma fonte à revista. O casal terá ido morar junto no final de agosto do ano passado, sendo que oficializaram a relação em abril.

Sabe-se também que o namoro chegou ao fim através do telemóvel. Segundo outra fonte a separação "foi algo mútuo e totalmente amigável". "Eles estão em diferentes momentos das suas vida. Há profundo amor e respeito ali. Ben continua a querer trabalhar sozinho. Ele tem três empregos definidos e é um pai sólido em casa. Os dois estão feliz com o lugar onde as suas vidas se encontram", contou.