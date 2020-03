Getty Images

Ben Affleck e Ana de Armas - a Bond Girl do novo filme do agente 007 - já não escondem a paixão. Depois de terem sido fotografados em clima de grande cumplicidade numa praia da Costa Rica (ver aqui), o casal foi 'apanhado' pelos paparazzi aos beijos nas ruas de Los Angeles, como pode ver mais abaixo.

A atriz, de 31 anos, de ascendência cubana, e o ator norte-americano integram o elenco do filme Deep Water e, de acordo com várias fontes referidas pela revista People, a "química" entre os dois foi imediata durante as gravações da película.

Recorde-se que Ben Affleck foi casado com Jennifer Garner, com quem tem três filhos. Os dois separaram-se em 2015, tendo oficializado o divórcio em 2018, após vários problemas do ator com álcool e o jogo.

Segundo uma fonte em declarações à revista In Touch, Jennifer Garner não colocou qualquer constrangimento à relação do ex-marido com Ana de Armas.