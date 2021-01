Instagram

Lourenço Ortigão e a namorada, Kelly Bailey, não começara o ano da mulher forma, uma vez que, depois do Natal, ao fazer um teste de rotina descobriram que ambos estavam infetados com o novo coronavírus. Seguiu-se o isolamento profilático, mas o ator já recuperou e fez questão de partilhar a notícia com os seus admiradores.

“Mais uma batalha ganha! Obrigado pelas muitas mensagens de força que me enviaram, foram muito importantes ❤️ Para mim o ano 2021 começa agora, e vou para cima dele com uma força inacreditável dentro de mim 💪 Como dizia na escola, PRESENTE!! 🙋‍♂️”, escreveu Lourenço Ortigão, radiante por estar de novo ‘livre’, embora o país se preparava para entrar de novo em confinamento.

Quanto à namorada, ainda não se sabe se também ela testou negativo ou se ainda continua infetada.