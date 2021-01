Instagram

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey juntam-se ao grupo de famosos que já foram infetados com o novo coronavírus. A notícia foi partilhada pelo ator através das suas redes sociais.

“Pois é, depois de tantos e tantos testes negativos, termos feito testes antes e depois do Natal, não termos viajado para a Madeira por prevenção, não termos tido contacto com pessoas não testadas, aparece um teste positivo para cada um de nós. É assim, a prova de que mesmo com o máximo cuidado pode de facto acontecer a qualquer um. Ironia do destino, foi precisamente na altura em que andámos mais ‘paranóicos’ que testámos positivo”, começou por escrever Lourenço Ortigão, na legenda de uma fotografia dos dois com ar um pouco abatido.

“Não fazemos a mínima ideia da fonte, mas a verdade é o bicho chegou até nós.

Passámos o ano sozinhos e entrámos no ano novo sem poder sair de casa. Começámos 2021 com o pé esquerdo, mas eu sou canhoto 😜”, brincou o jovem ator, antes de concluir: “Somos fortes e tenho a certeza absoluta de que vamos ultrapassar isto. Vamos dando notícias”.