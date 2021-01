1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Em fim de semana de confinamento, Cláudia Vieira surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais com imagens de momentos de grande cumplicidade com o companheiro, o empresário João Alves, para falar da importância que todos os seus familiares têm na sua vida.

“Porto de abrigo, a minha família. Eles ‘João, as miúdas e os meus manos, os meus pais, sobrinhos..’ são a minha fonte de energia. Uns estão por perto para me ‘esborracharem’ com beijos mas alguns deles estão distantes e morro de saudades dos Domingos agitados com eles por perto e que me fazem MESMO falta...”, escreveu a atriz e apresentadora da SIC no Instagram.

Recorde-se que Cláudia Vieira e João Alves assumiram a sua relação no verão de 2015 e têm uma filha em comum, Caetana, de um ano. A profissional da televisão é ainda mãe de Maria, de dez anos, fruto de um anterior relacionamento com o ator e apresentador Pedro Teixeira.