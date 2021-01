Reprodução Instagram, DR

João Baião e Diana Chaves testaram positivo à Covid-19. Desta forma, os dois apresentadores estão a cumprir isolamento profilático em casa, não podendo assumir a condução do programa Casa Feliz, da SIC. Assim sendo, Cláudia Vieira e João Paulo Sousa foram os eleitos para substituir a dupla.

"Hoje, Cláudia Vieira e João Paulo Sousa abrem as portas da 'Casa Feliz'. Fique desse lado", pode ler-se na página de Facebook da estação de Paço de Arcos.

Recorde-se que no final de dezembro, Diana Chaves e João Baião já tinha sido substituídos por Ana Marques e José Figueiras na condução do programa das manhãs da SIC. Na altura, os dois apresentadores estavam a cumprir isolamento profilático depois de terem estado em contacto com Tânia Ribas de Oliveira, que tinha testado positivo para o novo coronavírus.