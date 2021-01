Diana Chaves e João Baião testaram positivo à COVID-19 e como tal as portas das manhãs da SIC, desta sexta-feira, dia 15, da SIC foram abertas por João Paulo Sousa e Cláudia Vieira. E houve ainda espaço para mais um João no programa.

João Manzarra, que divide o ecrã aos sábados com Cláudia Vieira no programa Regresso ao Futuro, ligou para o Casa Feliz. “Acho uma pouca vergonha, a Cláudia agarra-se ao primeiro João que encontra”, brincando com a apresentadora e atriz. “Eu julgava que esse sorriso da Cláudia era só para mim, agora vejo que ela partilha esse sorriso com o primeiro João que lhe aparece à frente (…) olha, estou a gostar muito de vos ver”, disse no vídeo que pode ver no vídeo acima.

