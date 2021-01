Reprodução Instagram,DR

Esta quinta-feira, dia 7 de janeiro, Bruno Nogueira usou a sua conta oficial do Instagram para mostrar a sua indignação sobre a decisão da escola da filha de desligar os aquecedores da sala de aula, por causa da covid-19.



"Acabei de receber isto da escola de uma das miúdas. É absolutamente inaceitável num inverno tão rigoroso com temperaturas de 6º que as crianças tenham de passar por isto. Não quero imaginar o que será em zonas com temperaturas ainda mais baixas", começa por dizer, partilhando uma fotografia da mensagem recebida da escola.



"Entendo que estamos numa situação nunca antes vivida e que a adaptação não é fácil, mas se deixa de reinar o bom senso, o vírus passamos a ser nós. E esse é bem mais difícil de controlar", remata.

Espreite a publicação, em baixo.