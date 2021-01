Tiago Caramujo

Este domingo, 17 de janeiro, o programa A Máscara começou com uma revelação. O convidado mistério, que se escondia por detrás do disfarce do Camaleão, deu a conhecer a sua identidade.

Tratava-se nada mais, nada menos do que Emanuel, confirmando, desta forma, o palpite dos quatro investigadores César Mourão, Sónia Tavares, Jorge Corrula e Carolina Loureiro, que apontaram o nome do artista.

Veja o momento da revelação no vídeo abaixo: