Tiago Caramujo

Já arrancou a nova temporada d' A Máscara. O primeiro dia do ano foi o dia escolhido para a estreia do programa da SIC que volta a ter João Manzarra como anfitrião, e César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula como os investigadores que tentam adivinhar o famoso que se esconde por detrás de cada disfarce.

E foi já no primeiro programa que os portugueses ficaram a conhecer a identidade do misterioso Robot, uma das novas máscaras a concurso. Tratava-se do cantor Luís Represas, que deixou os quatro investigadores completamente boquiabertos.

Desta forma, o artista foi a primeira celebridade a abandonar o programa.

Veja o momento da revelação no vídeo abaixo: