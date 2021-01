1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Este domingo, dia 3 de janeiro, foram reveladas as identidades de dois dos concorrentes do programa de sucesso da SIC, A Máscara.

Depois de descobrirem quem estava por trás do Lagostim, chegou a vez de João Manzarra como anfitrião, César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula descobrirem qual o rosto famoso que esconde a Abelha.

Depois de arrasar ao cantar 'All About That Bass' de Meghan Trainor, os palpites para atuação saíram completamente ao lado. Filipa Nascimento era a resposta certa.