“Ouvi uma vez Scolari contar aos jogadores da seleção nacional a história bíblica em que, resumidamente, às vezes, no nosso caminho, não vemos as nossas pegadas na areia porque somos levados por alguém. Dizia ele, cito de memória: ‘eu não quero que vocês se sintam deuses, eu quero que cada um sinta que se o outro precisa, eu te ajudo, eu estou aqui, eu vou por ti, eu te carrego nos ombros e te levo comigo’. Lembrei-me disso esta manhã quando a Cláudia [Vieira] e o João Paulo [Sousa]assumiram os lugares da Diana [Chaves] e do João [Baião] na Casa Feliz, que estão a recuperar em casa da Covid-19 e também já fizeram o mesmo por nós, por todos! Como tantos outros, como a Ana [Marques], o Zé [Figueiras], o Hernâni [Carvalho], o fizeram, fariam e farão! Espírito de equipa! Compromisso! Alma e Coração! Muito orgulho nesta minha gente! ❤️”, escreveu Daniel Oliveira nas redes sociais esta sexta-feira, 15 de janeiro, em que foi preciso substituir a dupla que conduz o programa das manhãs da estação de Paço de Arcos.