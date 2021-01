Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 8 de janeiro, marca um dia especial para João Reis. O ator está de parabéns. E quem fez questão de marcar os dias nas redes sociais foi a sua amada, Catarina Furtado.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, a apresentadora fez uma autêntica declaração de amor onde acabou ainda por revlar que, desde que estão juntos, este foi o ano em que passaram mais tempo juntos.

"Parabéns meu amor. Desde que estamos juntos, talvez tenha sido este o ano em que passámos mais tempo perto fisicamente. A pandemia deu a volta à vida de todas as pessoas do mundo", começou por escrever na legenda do conjunto de fotos que pode ver abaixo.

"No nosso mundo, somos uns privilegiados e até no amor.

Sopremos as velas à tua saúde e vamos arregaçar as mangas para continuar a trabalhar o nosso amor, sempre com celebração! Parabéns meu amor, de todos nos que te amamos muito ❤️", rematou.

