Foi durante uns dias de férias nos Açores que Rita Pereira e Guillaume Lalung acabaram com a curiosidade de milhares de fãs e revelaram pela primeira vez o rosto completo do filho, Lonô. O casal tinha por hábito partilhar vídeos e fotografias nas redes sociais onde nunca mostrava os olhos do menino, que completa dois anos no final de dezembro, mas agora decidiu que era altura de todos poderem vê-lo.

Agora, a atriz voltou a surpreender os seus admiradores ao revelar que a sua família cresceu. “Apresento-vos o novo membro da família, o KAI 🤎”, escreveu na legenda de várias fotografias de um cachorro de raça border collie.

Quem rapidamente reagiu a esta publicação foi Lourenço Ortigão, que também deu recentemente as boas-vindas ao novo elemento da sua família (saiba mais aqui). “O namorado da Lua!!!”, comentou, referindo-se à sua cadelinha.