Instagram

Pouco mais de um mês depois da sua vida ter ficado completamente do avesso com a trágica notícia da morte inesperada da sua irmã, Sara Carreira, num acidente de viação na A1, David Carreira está a retomar as suas rotinas. Esta sexta-feira, 8 de janeiro, o artista deixou uma fotografia nova na sua página de Instagram e escreveu: “De regresso ao estúdio 🖤 com os amigos de sempre”.

Em poucos minutos, a caixa de comentários da publicação encheu-se de palavras de apoio e carinho para com o filho mais novo de Tony Carreira, numa altura em que a família está a tentar reconstruir-se depois da tragédia.

David Carreira já tinha retomado as gravações da novela e regressado aos palcos, há cerca de uma semana, naquela que considerou ser “a atuação mais difícil da [sua] vida”. Saiba mais aqui!