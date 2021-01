Instagram

A dois dias de se completar o primeiro mês depois da morte da sua irmã mais nova, David Carreira voltou aos palcos. Numa participação especial na final do programa The Voice, da RTP1, o artista apresentou o seu mais recente single, Anda Comigo.

Foi com os olhos marejados de lágrimas que o filho de Tony Carreira agradeceu pela onda de amor que inundou a sua família desde o passado dia 5 de dezembro. “É muito bom regressar a este palco. Eu tenho aqui muitas boas memórias e é muito bom ser recebido desta maneira. Tenho a agradecer a todas as pessoas que me receberam hoje... pelo vosso carinho e pelo vosso apoio", afirmou, emocionado.

Mais tarde, nos Stories do Instagram (ver galeria de imagens acima), David Carreira partilhou imagens da atuação e voltou a mostrar-se grato pelo apoio. “As saudades aumentam cada vez mais”, confessou, depois de assumir que esta foi “a atuação mais difícil da [sua] vida”.