Na passada quinta-feira, dia 31 de dezembro, Jessica Athayde deu a conhecer a sua opinião sobre os festejos de passagem de ano e deixou um alerta aos seus vizinhos.

"By the way [a propósito], aviso já os meus vizinhos que quem o fizer hoje à noite é polícia na hora! E Internet shaming", escreveu a atriz na sua conta de Instagram, referindo-se aos foguetes lançados em casa para celebrar o Ano Novo.

Após as stories, a atriz terá recebido insultos de uma fã e fez questão de partilhar os mesmos na sua conta oficial do Instagram.

“Não tens nada melhor para fazer do que meter o nariz onde não és chamada? Quer dizer, azeda como pareces ser, nenhum homem decente deve estar interessado. Ganha mas é vergonha na cara e vai cuidar da tua vida", escreveu uma seguidora, à qual a atriz respondeu apenas: "Bom ano".

