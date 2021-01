Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde aderiu a um dos desafios da moda das redes sociais e respondeu aos fãs com algumas fotografias de dias ou momentos específicos.

Na sua conta de Instagram acabou por fazer algumas revelações, entre elas, a pessoa com quem Oliver partilha maiores semelhanças: o pai da atriz.

»JESSICA ATHAYDE EXPÕE INSULTOS DE FÃ APÓS AMEAÇAR CHAMAR A POLÍCIA«

Jessica partilhou uma fotografia bem antiga do pai, que pode ver abaixo, onde parece ter a mesma idade que o filho terá agora, e confessou: "O Oli é muito parecido com o Diogo. E também comigo. Mas é igual ao meu pai! Até tem a mesma marca de nascimento no centro das costas".

Recorde que esta não é a primeira vez que a atriz partilha uma foto da infância do pai onde as notorias entre avô e neto são gritantes - ora veja aqui.

Reprodução Instagram, DR