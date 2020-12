Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde celebrou o seu 35º aniversário esta segunda-feira, 21 de dezembro. E, embora este dia seja um motivo de angústia, como revelou, o dia não poderia ter corrido melhor.

Foi o que a atriz revelou esta terça-feira, 22 de dezembro, nas redes sociais.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, e que pode ver abaixo, Jessica começou por escrever: "Sabes que quando acabas a noite dos teus anos assim, é porque está tudo certo".

"O meu dia de anos angustia-me sempre e este ano acabou por ser uma das noites mais divertidas deste ano atípico. Tive um dia cheio de amor da minha família e amigos, balões, presentes, bolos, flores, mensagens, visitas inesperadas, telefonemas e cartões que aquecem o coração", continuou.

"Jantei com 4 amigas e ouvimos a bonita Carolina Deslandes a cantar. Foi incrível, num concerto intimista no minibar do José Avillez. Foi tão bom que desejo a todos a possibilidade de a ver ao vivo em 2021", concluiu.

