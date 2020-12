Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde mantém uma relação bem próxima de todos os seguidores. Diariamente a atriz partilha alguns pormenores do seu dia e das suas preocupações.

Esta terça-feira, 15 de dezembro, Jessica revelou aos fãs como iria ser o seu Natal. Graças à Covid-19 acabou por optar passar estes dias longe da mãe, como era tradição.

"Ontem ficou decidido aqui em casa que não passaríamos [o Natal] com a minha mãe... é triste claro mas sinceramente preferimos não correr riscos e continuar com a bifa por cá muito mais anos do que levarmos o bicho sem sabermos para ao pé dela", começou por afirmar.

"Será um natal FaceTime ou Zoom...", confessou.