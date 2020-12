Instagram

Bem longe dos looks arrojados a que sempre nos habituou, Bárbara Guimarães não deixa de surpreender os seus seguidores nas redes sociais. Desta vez, a apresentadora da SIC mostrou-se num visual bem descontraído – calças e camisola grossa de malha -, sem maquilhagem e com o cabelo ao natural, a desfrutar de um chá e um chocolate à lareira de sua casa.

Uma imagem simples, mas que deixou os seus fãs encantados. “Está tão linda”, “Essa serenidade fica-lhe tão bem, querida Bárbara” ou “Foto maravilhosa. Tanta paz”, pode ler-se entre muitos outros comentários.

Recorde-se Bárbara Guimarães anunciou em agosto de 2018 que estava a lutar contra um cancro da mama. Seguiram-se tempos de luta, mas ultrapassada a fase pior, a profissional da SIC regressou ao ecrã no passado mês de março com o programa 24 Horas de Vida que, apesar do sucesso, teve de ser suspenso devido à pandemia.