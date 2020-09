Com o regresso para muito breve do formato 24 Horas de Vida, Bárbara Guimarães esteve esta quarta-feira, dia 23, nas manhãs da SIC. A apresentadora falou sobre os últimos dois anos do cancro da mama e combateu as lágrimas ao falar dos seus filhos.

"É um processo onde não podemos estar sozinhos, temos de ter à nossa volta aqueles que cuidam. É uma prova de superação para todos. Não sou só eu que tenho cancro, eles também", falando da sua família e do seu suporte emocional. A apresentadora desfez ainda um mito e frase que perpetua nas situações mais vulneráveis por quem passa por uma doença. "Não, não temos que ser fortes. Temos que assumir a realidade. Tenhos que ouvir o nossocorpo", recordando a altura em que não conseguia subir quatro degraus.

"O cabelo é a última coisa em que pensas no processo do cancro. O meu cabelo está fortíssimo. Tudo o resto é uma batalha dura", garantindo que o que custou mais foi o cansaço extremo. "Não foi o cair das unhas, o cabelo ou ficar sem sobrancelhas. Mas o cansaço", garantiu.

Reprodução Instagram, DR

Bárbara, que decidiu rapar o cabelo reunindo amigos num momento especial, não conseguiu contar a mudança à sua filha, Carlota. Como soube? A apresentadora estava no banho quando tocaram à campaínha e quando se cruzaram, a menina ficou espantada. "Vai crescer?", questionou. "Vai e se calhar com caracóis", respondeu na altura. "Ás vezes não conseguimos explicar aos nossos filhos", notou.