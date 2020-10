SIC Multimédia

Neste dia tão especial para a SIC, Bárbara Guimarães foi convidada de Júlia Pinheiro para uma conversa emotiva sobre a vida da apresentadora e as vitórias (e derrotas) dos últimos tempos.

De coração aberto, Bárbara fez várias revelações. Entre elas o facto de ter recorrido à terapia depois do processo longo e doloroso que foi o seu divórcio.

Em conversa com Júlia, confessou: "Esse monstro existe e não consegues dar cabo dele (...) É horrível, medonho, mas a vida é outra coisa. Tinha que manter uma família em casa, que fazia parte da minha vida, sã. (...) Entramos numa espiral e se não sairmos dela (...) estamos completamente perdidos. [Sobrevivi] Com lágrimas, algumas vezes. Com terapia".

Assista à conversa completa no vídeo abaixo.