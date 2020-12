Parece que as polémicas com Tiago Ramos não têm fim. Este sábado, dia 5 de dezembro, o suposto namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, foi esfaqueado no México.

De acordo com as stories partilhadas nas redes sociais, o jovem modelo terá se envolvido num desacato num restaurante em Cancún e acabou por ser ferido.

Após rumores de reconciliação com mãe de Neymar, Tiago Ramos é acusado de prostituição e responde: "Deixa-me em paz"

"Cheguei ao restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar", começou por dizer. "Isto não vai ficar assim. Eu tenho o número de quem fez isso e vou voltar ao México".

Segundo a imprensa brasileira, Tiago terá sido esfaqueado nas costas, nas imagens partilhadas pelo modelo é também visível sangue no pescoço.

Na mesma publicação, Tiago dá a entender que estava sozinho. A assessoria de Nadine nega que esta esteja a namorar atualmente com o jovem.