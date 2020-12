Max Mumby/Indigo

Na noite desta terça-feira, dia 8 de dezembro, a rainha Isabel II foi vista pela primeira vez com outros membros da família real desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Nas fotografias pode-se ver a monarca de 94 anos com o filho, o príncipe Carlos, e Camilla Parker Bowles, o príncipe William e Kate Middleton, os condes de Wessex e a princesa Anne, que mantiveram a distância social nas escadarias do Castelo de Windsor.

As três gerações assistiram a um apresentação de uma banda que tocou músicas de natal e, quando terminou, Isabel II conversou com a família. De acordo com o Sky News, quando a rainha se virou para subir os degraus para a sua casa, William disse 'Adeus avó". No final, os convidados foram servidos com tortas e vinho quente.

Um dos comissários da banda contou que "a rainha estava a dizer que estava tão feliz por podermos tocar algumas canções de natal porque acha que esta será a única vez que poderá ouvir canções de natal".

Max Mumby/Indigo