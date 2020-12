Getty Images

Vanessa Bryant e a mãe, Sofia Lain, estão em batalha judicial após a sogra de Kobe Bryant acusar a própria filha por falta de apoio financeiro.

O caso foi revelado pelo TMZ. Sofia alega que o jogador de basquetebol, que morreu num trágico acidente de helicóptero em janeiro deste ano, havia prometido cuidar dela para o resto da vida e que Vanessa terá quebrado esta promessa, explusando-a de casa após a morte do atleta.

Vanessa nega quaisquer acusações e classifica este processo como uma tentativa de extorsão.

"O meu marido nunca prometeu nada à minha mãe. Ficaria muito dececionado com o seu comportamento e falta de empatia. Agora quer que lhe pague 96 dólares/hora, alegadamente por 12 horas por dia durante 18 anos por cuidar das netas, quanto na realidade só esteve com elas pontualmente quando eram pequenas (...) "Ajudei-a durante quase 20 anos mas ela nunca foi minha assistente pessoal ou de Kobe, nem nossa ama. Fomos sempre nós quem cuidou das nossas filhas a tempo inteiro", revela a mulher do atleta, citada por vários meios internacionais.

Sofia Laine pede uma indemnização de cinco milhões de dólares e também um imóvel e um Mercedes.

"Por que é que ela faria isto com a sua própria mãe? Estou tão decepcionada, magoada e injustiçada a ponto de não ter escolha a não ser abrir um processo (...) Tenho quase 70 anos, a minha saúde está a piorar e a minha própria filha faz-me isto?" revela a sogra de Kobe.