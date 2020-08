Getty Images

No dia em que Kobe Bryant completaria 42 anos, Vanessa Bryant partilhou um texto emotivo nas redes sociais onde recorda a antiga estrela da NBA e a filha, Gigi, que morreram num trágico acidente de helicóptero, em janeiro deste ano.

"Tenho saudades dos teus abraços, dos teus beijos, do teu sorriso, do teu riso ruidoso", começou por dizer num longo texto.

"Obrigada por me ensinares a ser forte. A ver o melhor nas pessoas. Sentimentos imensa falta dos teus gestos atenciosos e a maneira incrível como nos fazias sentir. Imagino-te a sorrir e os teus abraços fortes. Meu deus, sinto a falta de ambos. As nossas vidas são vazias sem ti e sem a Gigi. Estou completamente destroçada. Por muito que eu queira chorar, meto um sorriso na cara para os dias das nossas filhas brilharem um pouco mais. Eu não sou a forte, elas são. Fortes e resilientes. Tenho a certeza que estás orgulhoso delas. Elas fazem-me sorrir todos os dias", continua.

"Quem me dera acordar deste pesado horrível. Quem me dera surpreender as minhas filhas com a tua chegada e da Gigi. Fico furiosa de não ter ido primeiro. Sempre quis ir primeiro para o meu eu egoísta não sentir esta dor. Era suposto seres tu a sentir saudades minhas. A Gigi deveria estar aqui com as irmãs. Devia ter sido eu", pode ler-se numa longa mensagem que deixou os fãs sem palavras.

Getty Images