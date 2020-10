Axelle/Bauer-Griffin

Foi no início do ano que Kobe Bryant faleceu num trágico acidente de helicóptero, levando consigo a filha mais velha, Gianna. Desde então têm sido várias as homenagens feitas por parte dos fãs e familiares mais próximos. Incluindo a mulher do jogador, Vanessa Bryant.

Desta vez a viúva do ex-basquetebolista quis tatuar na pele uma bonita homenagem a Kobe e Gianna mas também ao resto da família.

Na palma do pé tatuou o nome do marido, da filha mais velha e das outras filhas que tem em comum com o jogador: Bianka, de três anos, e Capri, de um.

Na legenda da publicação que fez na sua conta de Instagram escreveu apenas "A minha família".

Veja a tatuagem em pormenor na foto abaixo.

Reprodução Instagram, DR