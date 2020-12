Tiago Caramujo

Carolina Deslandes e Diogo Clemente surpreenderam os fãs quando anunciaram a sua separação. No entanto, desde então, o casal tem dado provas de que mantém uma relação bem especial.

A artista, que foi a mais recente convidada de Carolina Patrocínio no programa da SIC Mulher, What's Up? TV, conversou sobre as alterações que a separação trouxe no seu seio familiar. E a verdade é que não foram muitas.

Carolina confessou que não são os filhos que mudam de casa para estar com um e outro mas sim os pais. "Os miúdos estão sempre na mesma casa, quem altera somos nós", revelou. Ora veja no vídeo abaixo.

