Carolina Deslandes esteve à conversa com Carolina Patrocínio esta terça-feira, dia 15 de dezembro, no programa da SIC Mulher, 'What's Up? TV'.

Depois do programa, a cantora não poupou nos elogios à apresentadora da SIC e, nas redes sociais, publicou um texto onde congratulou a postura de Carolina Patrocínio.

"É absolutamente inspirador ser entrevistada por esta mulher, que enquanto apresenta um programa tem duas das suas filhas enroscadas nas pernas. Fazes parecer fácil Carolina. Admiro-te muito", pode ler-se na legenda da imagem onde a apresentadora surge ao lado das filhas Frederica e Carolina.