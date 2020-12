Reprodução Instagram, DR

Este é o primeiro Natal que Carolina Deslandes e Diogo Clemente passam depois de terem anunciado a sua separação, no final do verão deste ano.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, no programa Você na TV, a cantora revelou como é que iriam celebrar a quadra.

A verdade é que a diferença não será muita, já que optaram por manter as tradições dos anos anteriores.

"A noite de 24 é em casa da família dos pais do Diogo. O dia 25 em casa dos meus pais. E no dia 25 à noite jantamos só nós com os miúdos em casa", revelou.