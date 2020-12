JOAO MARIA C

Diana Chaves renovou o seu vínculo contratual com a SIC por mais dois ano e meio. A notícia foi divulgada pelo canal de Paço de Arcos esta quinta-feira, 17 de dezembro.

"Diana Chaves é uma das mais versáteis comunicadoras da SIC, reúne qualidades na apresentação e na representação e vai manter-se em 2021 como co-apresentadora do programa “Casa Feliz”, onde se tem revelado uma aposta segura", pode ler-se comunicado divulgado pela estação.

“A Diana tem um conjunto de qualidades profissionais e humanas, que estão em sintonia com os valores que queremos ter na SIC. O seu sentido de compromisso para com a estação e todos os seus colegas, a sua qualidade profissional em diferentes registos e a sua honestidade e empatia natural para comunicar e chegar ao coração do público, fazem desta renovação o passo mais natural a dar”, refere Daniel Oliveira, diretor geral de entretenimento da SIC.

Por seu turno, Diana Chaves agradece o voto de confiança por parte da estação de Paço de Arcos. “Sinto-me em casa na SIC. Estou muito feliz com as oportunidades que tenho tido recentemente e de poder pertencer a uma equipa que é como se fosse família e a uma Televisão que acredita em mim e me dá condições e confiança para fazer o melhor trabalho possível para quem nos vê", pode ler-se.

Apresentadora do programa das manhãs da SIC ao lado de João Baião desde julho deste ano, Diana Chaves destacou-se também em várias produções de ficção da SIC como Laços de Sangue, Sol de Inverno ou Golpe de Sorte. Como apresentadora já conduziu formatos como Salve-se Quem Puder, Achas que Sabes Dançar e Casados à Primeira Vista.