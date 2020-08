1 / 3 RUI VALIDO 2 / 3 RUI VALIDO 3 / 3 RUI VALIDO

Foi no final de julho que Diana Chaves abraçou um dos maiores desafios da sua carreira enquanto apresentadora. Assumiu, ao lado de João Baião, a condução do programa das manhãs da SIC – Casa Feliz.

Esta é a primeira vez que a apresentadora conduz um programa semanal de daytime, mas, aos poucos e poucos, começa sentir-se cada vez mais à vontade com o formato.

“As coisas foram todas muito repentinas, portanto não houve ali aquele período de adaptação, não houve nada, mas, de qualquer forma, acho que devemos agarrar os desafios e foi o que eu tentei fazer”, começou por dizer em conversa com o site Fama Show.

“Também tenho a segurança do João. Estar com o João é logo uma segurança enorme e depois é tentar assimilar todos os pormenores. Depois de assimilados, uma pessoa já consegue então descontrair um bocadinho mais, já consegue aproveitar, já se diverte mais. Já consigo desfrutar mais”, continuou.

Este foi um convite que surgiu de forma inesperada ao qual Diana garante ter reagido de forma natural, reconhecendo que se trata de um voto de confiança pelo seu trabalho.

“Eu faço parte da SIC e estou aqui para o que der e vier. Portanto, se precisam de mim, eu vou sem pestanejar. Eu adoro apresentar, é um formato diferente, eu não estou habituada, mas é uma questão de ir fazendo e de me ir habituando e tentar fazer o melhor possível. Tenho todo o gosto em ajudar e tentar dar o meu melhor”, frisou, acrescentando: “Sinto que valorizam o meu trabalho, dão-me sempre feedback, querem saber da minha opinião [...] É uma grande responsabilidade assumir aqui o barco e, felizmente, com o João”.

João Baião tem sido um dos grandes apoios da apresentadora nesta sua nova fase profissional e, por isso, esta não poupa elogios ao seu novo parceiro televisivo. “Ele é incrível. É uma pessoa com uma energia fora de série como toda a gente sabe, é uma pessoa muito culta, ele é muito rápido de raciocínio. Dá-me segurança e por mais que eu não esteja habituada, ele está ali comigo e sei que nada vai correr mal”, salientou.

Por outro lado, o que tem sido mais desafiante para Diana Chaves é gerir as emoções num programa com uma grande diversidade de temas. “Tenho que ir absorvendo as coisas, os assuntos. Há temas mais sensíveis e temos que nos desdobrar ali, temos que, às vezes, colocar a emoção um bocadinho de lado”, explicou.

Além de Casa Feliz, a apresentadora é também um dos rostos de Domingão, o programa das tardes de domingo da SIC. Novamente ao lado de João Baião, mas também de Raquel Tavares e João Paulo Sousa, Diana Chaves leva a animação as telespectadores, animação essa que também está presente entre o quarteto de apresentadores.

“É uma festa, no fundo. Nesta altura em que estamos tão privados de momentos assim, podemos fazê-lo em segurança e fazer também os outros felizes é mesmo uma alegria e acaba por ser contagiante(…)Damo-nos todos muito bem, divertimo-nos realmente e aproveitamos. Já que ali estamos vamos levar a festa às pessoas, mas também estamos em festa e é isso que acaba por acontecer”, confidenciou.

Recorde-se que Diana Chaves estreou-se como apresentadora na SIC em 2009, no programa Salve-se Quem Puder, ao lado de Marco Horário. Depois seguiram-se Achas Que Sabes Dançar (2015), Não há Crise ( 2018-2019), Casados à Primeira Vista (2018 e 2019) e Carro do Amor (2019).