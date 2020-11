PAUL EDWARDS

Com a quarta temporada de 'The Crown' oficialmente disponível na Netflix, a família real voltou a ser um dos assuntos mais comentados e todos têm interesse em descobrir os segredos mais bem guardados da realeza.

Sabia que quando a rainha Isabel II deu à luz o príncipe Carlos, no dia 14 de novembro de 1948, quebrou o protocolo real para fazê-lo? De acordo com a People, era tradição que o nascimento de qualquer bebé real fosse testemunhado por um político sénior, mas foi o pai da rainha, o rei George VI, que decidiu suspender essa regra para a sua própria filha.

Por exemplo, para o nascimento da filha mais nova, a princesa Margarida, a Ministra do Interior foi enviada à Escócia para testemunhar e teve uma longa espera.

O pai do príncipe William e Harry nasceu de cesariana no Palácio de Buckingham e foi anunciado na BBC News. Milhares de pessoas se reuniram à frente do palácio à espera do anúncio oficial do nascimento do príncipe, uma tradição que acontece até aos dias de hoje.