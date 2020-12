Reprodução Instagram, DR

Ivo Lucas estava ao lado de Sara Carreira no trágico acidente que acabou por retirar a vida à jovem de 21 anos.

Apesar de ter sobrevivido, o jovem ficou com uma fratura exposta e, ao que parece, vai ter de ser operado.

A notícia foi avançada pela agência do ator, Glam, depois de se confirmar que o seu estado de saúde era estável (conheça aqui os pormenores).

Na publicação que foi feita nas redes sociais, a agência afirmou: "Sara. Sorriso quente, olhar sincero e voz doce! Assim iremos recordar a menina mulher, com quem privamos desde os seus 10 anos, e que com a sua candura e determinação, em tão pouco tempo, tocou em muitos corações. As nossas preces estão, também, com o nosso querido Ivo Lucas, que se encontra num estado delicado e que vai ser operado em breve. Às famílias de ambos, desejamos força e todo o amor do mundo para superar o insuperável!"