Este sábado, 5 de dezembro, marcou um dia trágico para o mundo do entretenimento.

Um aparatoso acidente na A1 resultou na morte de Sara Carreira. A filha de Tony Carreira seguia no carro com o suposto namorado, Ivo Lucas, que foi transportado para o Hospital de Santarém depois do sucedido.

O também cantor deu entrada na unidade hospitalar como ferido ligeiro. Contudo, depois de uma avaliação médica mais detalhada, os profissionais de saúde consideraram que o seu estado era mais grave graças a uma fratura exposta no braço.

Atualmente, segundo avança a CARAS, Ivo Lucas encontra-se fora de perigo.

