Esta quinta-feira marcou um dia especial para Vera Kolodzig. Nas gravações da série que está a filmar para a SIC, O Clube, a atriz contracenou com a sua sobrinha Margarida - que se está a estrear na ficção!

Um momento especial que a atriz quis marcar nas redes sociais.

"Esta é a minha sobrinha Megui, que se estreou hoje como actriz na Série “O Clube”", começou por escrever na legenda da foto que pode ver abaixo.

"Muitas vezes me perguntam porque não partilho o Mateus nas redes sociais, se é uma questão de princípio ou de proteção. Para mim é uma questão de escolha - poder dar-lhe a escolha de querer ou não aparecer quando tiver consciência para isso, se quer ou não ser reconhecido por ser nosso filho ou por algo mais. Foi escolha da minha sobrinha fazer um casting. Foi escolha da Patrícia Sequeira ser ela a ficar com o papel de minha filha Mariana", avançou.

"É escolha minha partilhar esta foto agora, cheia de orgulho pela sua estreia maravilhosa, com consentimento dela e dos seus pais. Eu sempre quis ser actriz. Não tenho ninguém na família que fizesse parte da área, que tivesse algum tipo de ligações artísticas, mas os meus pais nunca se opuseram e sempre me apoiaram nesta minha escolha. E agora foi escolha da Margarida seguir estes meus passos. E eu não podia estar mais feliz por ela, a rebentar de orgulho do seu talento e profissionalismo!", continuou.

Nos comentários os fãs desfizeram-se em elogios: "Que maravilha Vera!! ❤️", "Vera que momento lindo", "Lindas".

Reprodução Instagram, DR