O filho Vera Kolodzig e Diogo Amaral celebra hoje, dia 25 de setembro, o seu 6º aniversário e, nas redes sociais, os pais fizeram questão de comemorar.

Os dois atores não perderam a oportunidade de, nas suas contas de Instagram, deixarem uma declaração ao pequeno Mateus.

"Às 11:11 do dia de hoje, há 6 anos atrás, a minha vida mudou - embarquei na maior viagem de sempre, a do Amor Incondicional. E são tantas as aprendizagens, os desafios, as descobertas... Parabéns Mateus lindão, miúdo dos olhos brilhantes e voz de boneco, das histórias mirabolantes e energia inesgotável. Parabéns meu sol", pode ler-se na publicação de Vera.

Já Diogo partilhou uma fotografia antigo do filho e escreveu: "Aqui o Mateus tinha 1 ano. Hoje faz 6. Amo-te meu puto".

