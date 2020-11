Esta segunda-feira, dia 16, Vera Kolodzig esteve nas manhãs da SIC e deu novos detalhes sobre a nova série dramática da OPTO, nova plataforma de streaming da estação de Paço de Arcos.

Chama-se O Clube e acompanha a noite da Lisboa, onde a sensualidade e o sexo se misturam com a política, a segurança, os negócios e o glamour. Vera Kolodzig vive uma personagem, Maria, que é acompanhante de luxo.

"Esta série tem uma temática e uma estética nunca antes vista em Portugal", começa por dizer. "É um grande desafio nesse sentido. Fizemos muita pesquisa. Fomos a algumas casas noturnas em Lisboa para conhecermos algumas pessoas e perceber como é que são estas vidas. E são muito incríveis, estou muito fascinada com este mundo. Temos de olhar para elas sem julgamentos ou juízos de valor", defendeu.

Sobre as cenas mais íntimas, Vera Kolodzig adiantou que tudo será retratado com sensibilidade."É um erotismo com muita classe. Não há nada explícito, é tudo sugestivo", sublinha.

Rui Valido