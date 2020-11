Instagram

Miguel Oliveira fez uma bonita declaração de amor à madrasta, Cristina Oliveira. “Mãe não é quem te COLOCA neste mundo, mas sim quem te CONDUZ na vida ❤️”, escreveu o jovem piloto nas redes sociais, na legenda de uma fotografia que vale mais do que mil palavras. Na imagem vemos Miguel Oliveira no final da corrida no Autódromo de Portimão, ainda de capacete e de cabeça baixa a assimilar o feito que tinha acabado de alcançar, enquanto Cristina Oliveira coloca a mão no seu braço, demonstrando-lhe todo o seu apoio e afeto.

Recorde-se que os pais de Miguel Oliveira se separaram quando este tinha apenas oito anos. O pai, Paulo Oliveira, reencontrou o amor ao lado da médica Cristina Oliveira, que também ela tinha dois filhos, Luís e Andreia. E foi precisamente esta última que, durante a adolescência, conquistou o coração do jovem piloto e agora os dois planeiam casar-se. Saiba pormenores inéditos do início do namoro AQUI!

De referir que já no passado mês de maio, no Dia da Mãe, o desportista tinha deixado uma mensagem emotiva nas redes sociais. “Na minha vida aprendi que mãe tem vários significados. Só posso agradecer à vida por me ter dado a mãe que tenho e prestar-lhe a homenagem que merece. Adoro-te maezinha ❤️”, escreveu na altura.