Durante a viagem que fez até Portimão, onde disputará o Grande Prémio de Portugal de MotGP no próximo fim de semana, Miguel Oliveira foi surpreendido com uma ‘escolta’ de dezenas de motards que fizeram questão de se juntar ao carro onde seguia para lhe demonstrar todo o seu apoio. Alguns fizeram mesmo a viagem desde Almada, a terra do piloto.

O momento foi partilhado pelo nas Stories do Instagram e no pequeno vídeo vê-se Miguel Oliveira a agradecer, algo emocionado, enquanto está a ser filmado pela namorada, médica-dentista Andreia Pimenta, com quem planeia casar-se no próximo ano.

Durante a prova do fim de semana, o piloto da Red Bull KTM Tech3 não contará com o apoio dos adeptos nas bancadas, mas já teve direito a uma calorosa receção no Autódromo Internacional do Algarve.